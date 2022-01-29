Скончался замдиректора школы № 100 в Нижнем Тагиле Сергей Барановский

О кончине сообщила супруга тагильчанина. Ранее работа Сергея была тесно связана с радио. У него осталось двое сыновей.
Хороший друг и коллега. Замечательный и добрый. Широкой души,поделилась с редакцией TagilCity.ru коллега Сергея по школе.
Прощание с тагильчином состоится 1 февраля в 14.00 на улице Челюскинцев, 47.
Напомним, 19 января стало известно, что в Нижнем Тагиле умер герой социалистического труда Александр Перевозкин. Он работал на «Уралвагонзаводе» токарем цеха № 100, старшим мастером, начальником участка и бригадиром комплексно-сквозной бригады цеха № 120.