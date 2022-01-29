Пин-код написан: в Нижнем Тагиле неизвестный похитил с карты 8,4 тысячи рублей

Заявление в отдел полиции № 16 принесла 29-летняя жительница Ленинского района. Она рассказала, что потеряла банковскую карту, после чего ей пришли уведомления на мобильный банк, говорящие о том, что с карты через банкомат снято 8,4 тысячи рублей. Потерпевшая отметила, что пин-код был написан на обратной стороне карты, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».