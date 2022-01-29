Пин-код написан: в Нижнем Тагиле неизвестный похитил с карты 8,4 тысячи рублей

Заявление в отдел полиции № 16 принесла 29-летняя жительница Ленинского района. Она рассказала, что потеряла банковскую карту, после чего ей пришли уведомления на мобильный банк, говорящие о том, что с карты через банкомат снято 8,4 тысячи рублей. Потерпевшая отметила, что пин-код был написан на обратной стороне карты, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Было заведено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Как удалось выяснить, банкомат находился в ТЦ на улице Садовая. Установлен подозреваемый. Ему 20-28 лет, имеет худощавого телосложения. На момент снятия денег был одет в темную куртку, шапку, джинсы синего цвета. На лице надета черная маска, а на спине рюкзак.
Просьба ко всем, кто узнал или владеет любой информацией о местонахождении молодого человека, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону: 8(3435) 97-64-02 или по телефону 02.
Напомним, за помощью в поиске пропавшего в 2020 году сына обратился в полицию житель Нижнего Тагила.