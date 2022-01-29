Знакомые погибшего в ДТП на Пермском тракте таксиста ищут новых хозяев его собаке

Авария на трассе «Пермь — Екатеринбург» унесла жизни двоих человек — в результате лобового столкновения с грузовиком погибли водитель такси и его месячная пассажирка. Малышка была на руках у мамы во время поездки. Еще двое детей также ехали в машине без автокресел и не были пристегнуты ремнями безопасности.