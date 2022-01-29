Знакомые погибшего в ДТП на Пермском тракте таксиста ищут новых хозяев его собаке

Знакомые погибшего в ДТП на Пермском тракте таксиста ищут новых хозяев его собаке
Знакомые погибшего в ДТП на Пермском тракте таксиста ищут новых хозяев его собаке
Сегодня, 21:59ПроисшествияФото: 1МI
Погибший в результате аварии водитель такси из Красноуфимска Андрей Кузнецов накануне трагедии приютил собаку. Теперь животное ищет новый дом.

Водителя такси, погибший в результате ДТП на Пермском тракте, в городе знают многие. Андрей Кузнецов был не только учителем истории, но и краеведом, археологом, экскурсоводом. Как рассказал Е1 знакомый погибшего, незадолго до трагедии мужчина подобрал на улице собаку.

Сейчас животное вновь ищет хозяев.

У Андрея осталась собака, которую он подобрал незадолго до аварии. Теперь позаботиться о ней некому. Но, надеюсь, новый хозяин найдется, рассказал редакции собеседник.

Авария на трассе «Пермь — Екатеринбург» унесла жизни двоих человек — в результате лобового столкновения с грузовиком погибли водитель такси и его месячная пассажирка. Малышка была на руках у мамы во время поездки. Еще двое детей также ехали в машине без автокресел и не были пристегнуты ремнями безопасности.

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