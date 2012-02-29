По факту гибели слесаря-сантехника в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело

По данным старшего помощника по взаимодействию со СМИ СК РФ Свердловской области Александра Шульги, сейчас проводятся следственные мероприятия для установления обстоятельств несчастного случая, допрашиваются свидетели, а также люди, ответственные за соблюдение техники безопасности. Следователи потребовали предоставить документы по проведению слесарями плановых работ по замене канализационных труб в этом доме.