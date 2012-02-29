По факту гибели слесаря-сантехника в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело
29 февраля 2012, 10:40Происшествия
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Следственный отдел Дзержинского района возбудил уголовное дело за нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека по неосторожности.
По данным старшего помощника по взаимодействию со СМИ СК РФ Свердловской области Александра Шульги, сейчас проводятся следственные мероприятия для установления обстоятельств несчастного случая, допрашиваются свидетели, а также люди, ответственные за соблюдение техники безопасности. Следователи потребовали предоставить документы по проведению слесарями плановых работ по замене канализационных труб в этом доме.
Напомним, 22 февраля в результате обрушения трех бетонных плит перекрытий первого этажа погиб 54-летний сантехникООО «ЖЭО №2». По предварительным данным, смерть наступила из-за тяжелых травм головы и груди.
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