Тагильчанин, сам того не подозревая, отправил на телефонные счета мошенников 30 тысяч рублей

Он получил sms-сообщение о том, что его банковская карта заблокирована. В тексте сообщения указывался номер сотового телефона, по которому можно узнать, как поступить в такой ситуации. Обеспокоенный владелец карточки тут же позвонил: оппонент посоветовал подойти к банкомату и выполнить необходимые рекомендации, которые заключались в наборе целой комбинации цифр.

После произведенных манипуляций молодому человеку сообщили, что с карточкой все в порядке. Он тут же проверил и, оказалось, что с его счета сняты около 30 тысяч рублей. В полиции установили, что деньги были переведены на два номера сотовых телефонов, зарегистрированных в Саратовской области.

Полицейских настораживает такая доверчивость граждан. В данной ситуации достаточно было просто самому проверить карточку через банкомат, а если возникли какие-то проблемы, то нужно просто обратиться в отделение банка. Сотрудники правоохранительных органов напоминают гражданам, что не стоит «терять голову» в таких ситуациях, ведь именно на это и рассчитывают злоумышленники. Действовать нужно обдуманно и четко. Обо всех подобных фактах нужно сообщать в отделы полиции.