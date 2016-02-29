«Искали подходящую машину»: в Екатеринбурге задержаны похитители автомобильных аккумуляторов

20 февраля в столице области в районе одного из домов по улице Билимбаевская сотрудники ППС задержали трех молодых людей. Подозрение полицейских вызвали автомобильный аккумулятор, которые несли мужчины. Как оказалось,буквально несколько минут назад он еще находился в машине ВАЗ-2110, припаркованной в соседнем дворе.

Выяснилось, что одному из похитителей необходимо было заменить аккумулятор на своей вазовской «десятке». И, судя по всему, покупать новый в магазине молодой человек не собирался, а вместе с товарищами решил снять его с авто в каком-нибудь дворе города. Ночью похитители нашли подходящую машину, взломали её и достали оттуда аккумулятор и противотуманные фары.

Кстати, опыт взлома у одного из молодых людей уже был: однажды он вскрывал свою машину, когда забыл в салоне ключи. И в этот раз похититель не стал экспериментировать, а действовать по старой схеме.

Сначала открутил госномер с авто монетой, а потом просунул его между стеклом и уплотнителем двери, тем самым разблокировав замок. Как сам объяснил подозреваемый, такому «изящному» взлому он научился, посмотрев пару видео-уроков в Интернете.

После задержания выяснилось, что злоумышленники живут в Екатеринбурге: двое – грузчики, третий поступил в прошлом году в колледж. Ранее не судимы.

Сейчас возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит тюремный срок до 5-ти лет.