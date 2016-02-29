«Не давала деньги на карманные расходы»: тагильчанин облил бензином и поджег свою мать

27 февраля около 7 часов вечера в городскую больницу была доставлена 55-летняя женщина с многочисленными термическими ожогами.

В квартире женщины по улице Дарвина полицейские нашли 2-х литровую бутылку, наполненную бензином. 23-летний сын пострадавшей, который и вызвал скорую, объяснил, что мама сама себя пыталась поджечь.

Однако полицейские опровергли версию молодого человека. Как выяснилось, между близкими родственниками произошла ссора: взрослый, трудоспособный сын, к слову, ранее судимый за имущественные преступления, требовал у пожилой матери деньги. Женщина отказала. Судя по всему, деньги для бессердечного сына были гораздо важнее матери: разозлившись, он вылил на неё половину бутылки бензина и поджег.

Сейчас пострадавшая с тяжелыми ранами находится в реанимации. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Санкция подразумевает до 10 лет лишения свободы.