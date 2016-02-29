В Екатеринбурге строительный кран упал на жилой дом: погиб человек

Металлическая конструкция задела часть пятиэтажки: с третьего по пятый этаж частично были разрушены кровля дома, стены и балконы. Кроме этого, упавшая махина повредила десяток припаркованных автомобилей.

К сожалению, машинист крана после падения не выжил. На следующий день после трагедии, правительство области создало оперативный штаб, чтобы выяснить причины падения строительного крана, которое привело к разрушению дома и смерти рабочего.

Уже возбуждено уголовное дело. Виновные, которые пренебрегали созданию безопасных условий труда на стройплощадке, могут сесть в тюрьму на 5 лет.

Кроме того, по решению правительства области, в скором времени свердловских застройщиков ждут строгие проверки Госжилстройнадзора и Ростехнадзора. Особенно доскональный контроль ждут «точечные» стройки: там, где башенные краны работают близко от жилых домов.

Подобная трагедия случилась несколько месяцев назад и в Нижнем Тагиле. В октябре на стройплощадке на ГГМ тоже упал кран, в результате чего погиб рабочий.