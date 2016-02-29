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В Екатеринбурге строительный кран упал на жилой дом: погиб человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге строительный кран упал на жилой дом: погиб человек

29 февраля 2016, 13:20ПроисшествияТимофей Данилов
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