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В Нижнем Тагиле председатель ТСЖ присвоила 194 тысячи рублей: возбуждено уголовное дело
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле председатель ТСЖ присвоила 194 тысячи рублей: возбуждено уголовное дело

29 февраля 2016, 13:50ПроисшествияДенис Таратонов
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