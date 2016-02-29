В Нижнем Тагиле председатель ТСЖ присвоила 194 тысячи рублей: возбуждено уголовное дело

Прокуратура Нижнего Тагила завершила проверку ТСЖ «Ленинградский 58». Это ТСЖ было создано в феврале 2013 года. До этого дом №58 на Ленинградском проспекте входил в ТСЖ «Ленинградский 56». Кроме него в ТСЖ входило ещё три дома.

27 февраля 2013 года на основании решения собственников дом №58 отделился и создал самостоятельное ТСЖ «Ленинградский 58». Позже жители домов обратились в Департамент государственного жилищного и строительного надзора. По результатам проверки было установлено нарушение создания ТСЖ. Департамент обратился в суд с заявлением о ликвидации ТСЖ «Ленинградский 58».

За период работы нового ТСЖ жителям дома был начислен счет — 761 тысяча рублей за горячую воду и теплоснабжение. Из них было оплачено 334 тысячи. За указанный период тем же самым жителям были выставлены квитанции на оплату жилищных услуг со стороны ТСЖ «Ленинградский 56». Получилась двойная оплата.

В результате выставления двойных квитанций, у жителей образовалась задолженность перед легальным ТСЖ «Ленинградский 56». После того, как судом было принято решение о ликвидации ТСЖ «Ленинградский 58», его председатель получила в кассе «Расчеты и платежи» денежные средства, а именно 194 тысячи рублей. Данные денежные средства были целевыми и предназначались на оплату оказанных услуг отопления и водоснабжения в МУП «Горэнерго». Однако председатель денежные средства присвоила себе, -- рассказали журналисту TagilCity.ru в прокуратуре Нижнего Тагила.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба». По окончании периода расследования дело будет передано в суд.

В прошлом году директор нижнетагильской управляющей компании была осуждена за подобное присвоение средств.