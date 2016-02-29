В Свердловской области четыре ребенка отравились угарным газом
29 февраля 2016, 14:40ПроисшествияТимофей Данилов
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Сегодня около 6 утра, в одном из домов города Краснотурьинска произошла утечка угарного газа, в результате которой отравилось 6 жителей квартиры, из них 4 несовершеннолетних ребенка.
Пострадавшие – мать и её дочери - были госпитализированы. Главе семьи медицинская помощь не потребовалась. К счастью, сейчас они пришли в себя и их здоровью ничего не угрожает. В скором времени пострадавшие отправятся домой.
Зато у матери могут появиться проблемы с законом. Раньше семья жила в Ивделе, где состояла на учете в органах системы профилактики. И в прокуратуре не исключают то, что причиной утечки газа могла стать родительская халатность.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
За последнее время это уже не первый подобный случай в Свердловской области. В декабре в одной из квартир Красноуральска, шланг, который подавал газ к водонагревателю, дал течь. Тогда газом отравились 5 детей.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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