На Урале обнаружена украинская колбаса, зараженная африканской чумой свиней

Сообщается, что сотрудниками ведомства установлен факт несанкционированной реализации украинской продукции, в которой обнаружен генетический материал вируса. Специалисты его нашли в пробах колбас «Салями по-итальянски», «Розкiш» и «Фiлето».

Африканская чума свиней поражает именно этих животных. Если они заражаются, то со 100%-ной вероятностью наступает смерть. Однако для здоровья человека вирус не представляет опасности.