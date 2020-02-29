В ДТП под Екатеринбургом при лобовом столкновении автомобилей погибли пять человек
Сегодня, 10:23ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
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Сегодня ночью, 29 февраля, под Екатеринбургом на дороге, соединяющей два поселка — Глубокое и Бобровский, произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Произошло лобовое столкновение двух автомобилей — ВАЗ-2112 и Ford Focus. Водитель и пассажиры первого автомобиля погибли. Водитель «Форда» госпитализирован в городскую больницу Екатеринбурга. Другие подробности ДТП не уточняются.
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