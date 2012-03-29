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Продажа алкоголя несовершеннолетним и кража тележек из магазинов - вечеринки в усадьбе «Грибоедов» в Нижнем Тагиле признаны незаконными (ФОТО)
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Продажа алкоголя несовершеннолетним и кража тележек из магазинов - вечеринки в усадьбе «Грибоедов» в Нижнем Тагиле признаны незаконными (ФОТО)

29 марта 2012, 13:03Происшествия
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