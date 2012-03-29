Продажа алкоголя несовершеннолетним и кража тележек из магазинов - вечеринки в усадьбе «Грибоедов» в Нижнем Тагиле признаны незаконными (ФОТО)

24 марта в дежурную часть отдела полиции №18 поступил анонимных сигнал (по всей видимости, сообщили соседи неугомонной «усадьбы») о том, что в частном доме по улице Грибоедова проходит увеселительное мероприятие с участием несовершеннолетних. Как пояснили в пресс-службе Нижнетагильского УМВД, нахождение в общественных местах несовершеннолетних лиц после 22 часов без сопровождения родителей или их представителей незаконно.

По адресубыла направлена рабочая группа полиции, в состав которой вошли сотрудники патрульно-постовой службы, сотрудники ОМОН, ОДН, участковые уполномоченные, оперуполномоченные, а также сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

Во главе с исполняющим обязанности начальника ОП № 18 Андреем Даниловым сотрудники полиции выдвинулись туда, где вовсю «кипела» ночная жизнь. Сотрудник отдела по экономическим преступлениям совершил контрольную покупку «входного билета» за 500 рублей. Как выяснилось, это оплата позволяла пользоваться баром «Все включено», то есть без ограничений употреблять любые алкогольные напитки. В частном доме, на котором гордо весела вывеска «Грибоедов», был аншлаг с большим скоплением молодёжи, в том числе и несовершеннолетних рассказал сотрудник пресс-службы УМВД Нижнего Тагила Дмитрий Голубев.

Меченая купюра, которой расплатился сотрудник полиции, была изъята, подтвердив факт незаконного предпринимательства. Позже полицейские направили материал в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции для привлечения виновных лиц за организацию незаконного ночного заведения по статье 171 УК РФ, незаконное предпринимательство. По данным пресс-службы ведомства, хозяева клуба понесут ответственность за продажу алкогольной продукции без лицензии, разнообразный ассортимент которой предлагался посетителям.

В этом же доме были обнаружены и изъяты продуктовые тележки из торговой сети «Мегамарт» и торгового центра «Райт». Сотрудникам полиции придётся разобраться, законно ли они приобретены организаторами развлекательного заведения. Если этот факт не подтвердится, правоохранители будут принимать решение о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ, кража добавил Дмитрий.

Организаторы, как они сами ее назвали, «Пиратской вечеринки», на момент проверки клуба и по настоящее время правоустанавливающих документов предоставить не смогли. Полицейскими также проводится работа для установления владельца частного жилого дома. Родители подростков, развлекавшихся в ночном клубе, привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а также и сами ребята были наказаны за распитие алкогольных напитков.

Фото предоставлено пресс-службой Межмуниципального Управления МВД России «Нижнетагильское»