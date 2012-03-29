Школьник попал под колеса, когда переходил дорогу в сопровождении педагогов
29 марта 2012, 11:16Происшествия
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Группа детей из лагеря дневного пребывания МОУ СОШ № 30 возвращалась с мероприятия в кинотеатре «Красногвардейце» в школу. Детей сопровождали 3 педагога.
Когда школьники переходили дорогу, одного из мальчиков 2004 г.р. сбилаиномарка «Киа-Спектра». ДТП произошло вчера в час дня возле дома № 119по ул. Пархоменко, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД ММУ МВДРоссии «Нижнетагильское».
Ребенок получил перелом правой голени, он госпитализирован в ЦГБ № 4.
По предварительным данным, ДТП произошло по причине нарушений при сопровождении организованной группы детей. Известно, что мальчик отстал от группы детей и, догоняя их, стал перебегать через дорогу. На середине проезжей части он остановился, пропуская автомобиль. В этот момент ребенок поскользнулся и упал, его нога попала под колесо.
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