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Школьник попал под колеса, когда переходил дорогу в сопровождении педагогов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьник попал под колеса, когда переходил дорогу в сопровождении педагогов

29 марта 2012, 11:16Происшествия
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