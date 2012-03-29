Три девушки-подростка поколотили обидчика
29 марта 2012, 08:48Происшествия
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Инцидент произошел 26 марта. По данным пресс-службы полиции, вечером около 18 часов три девушки, одной из которых 15 лет, двум другим - 16, подкараулили знакомого парня на ул. Тагильской, поколотили и отобрали сотовый телефон.
Говорят, хотели отомстить за оскорбление одной из девушек. Накануне драки парень и его друзья состригли девушки волосы и измазали зеленкой.
Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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