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В Нижнем Тагиле на ребенка упали футбольные ворота
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле на ребенка упали футбольные ворота

29 марта 2012, 08:28ПроисшествияОльга
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