В Нижнем Тагиле на ребенка упали футбольные ворота

ЧП произошло во дворе дома по улице Чернышевского. Припадении ворот ребёнок получил тупую травму живота.

Подобный случай произошел в феврале в Екатеринбурге. Тогда областное Министерство физической культуры,спорта и молодежной политики после февральского инцидента направило телеграммы в высшие и средние профессиональные учебныезаведения Свердловской области, а также в управленческие округа имуниципальные образования.

Особый акцент был сделан на том, чтобы былиосуществлены проверки качества установки, исправности и соблюдениятехники безопасности при использовании спортивно-техническогооборудования на спортивных объектах, в частности футбольных и хоккейныхворот, баскетбольных колец, волейбольных стоек, канатов и т.д. Крометого, Министерство во взаимодействии с Уральским федеральнымуниверситетом подготовили методические рекомендации по установкепротивовесов для устойчивости футбольных ворот.

По данным министерства, отчет о мерах,принятых для повышения уровня безопасности использования муниципальныхспортивных объектов прислала в том числе администрации Нижнего Тагила.

Установлено, что площадка достаточно новая, недавно отремонтирована. Именно поэтому мы устанавливаем: как так произошло, что после ремонта эта площадка стала вновь опасной для детей сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Ольга Тетерина.