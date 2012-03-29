В Нижнем Тагиле на ребенка упали футбольные ворота
В Нижнем Тагиле произошёл очередной случай падения футбольных ворот на ребёнка. По данным пресс-службы Главного управления МВД России по региону, мальчик 2005 года рождения был госпитализирован в детскую больницу вечером 27 марта.
ЧП произошло во дворе дома по улице Чернышевского. Припадении ворот ребёнок получил тупую травму живота.
Подобный случай произошел в феврале в Екатеринбурге. Тогда областное Министерство физической культуры,спорта и молодежной политики после февральского инцидента направило телеграммы в высшие и средние профессиональные учебныезаведения Свердловской области, а также в управленческие округа имуниципальные образования.
Особый акцент был сделан на том, чтобы былиосуществлены проверки качества установки, исправности и соблюдениятехники безопасности при использовании спортивно-техническогооборудования на спортивных объектах, в частности футбольных и хоккейныхворот, баскетбольных колец, волейбольных стоек, канатов и т.д. Крометого, Министерство во взаимодействии с Уральским федеральнымуниверситетом подготовили методические рекомендации по установкепротивовесов для устойчивости футбольных ворот.
По данным министерства, отчет о мерах,принятых для повышения уровня безопасности использования муниципальныхспортивных объектов прислала в том числе администрации Нижнего Тагила.
Установлено, что площадка достаточно новая, недавно отремонтирована. Именно поэтому мы устанавливаем: как так произошло, что после ремонта эта площадка стала вновь опасной для детей сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Ольга Тетерина.
Прокуратура выясняет, кто именно принимал площадку.