Впервые с 2010 года в Японии применена смертная казнь

По опросам общественного мнения, проведенного правительством, большая часть населения - 85% - поддерживает смертную казнь. Закон гласит о необходимости приведения в исполнение смертной казни, и это является служебным долгом министра юстиции. Исходя из этих соображений, о необходимости исполнения моего долга, я приказал привести сегодня в исполнение приговор о смертной казни трех человек сказал министр.

Все трое совершили убийства нескольких человек с отягчающими обстоятельствами. Один из преступников въехал на машине в здание железнодорожной станции и сбил пять человек, тяжкие ранения получили 10 человек. Второй убил двух женщин с целью ограбления. Третий убил жену, которая собиралась с ним развестись, а также своего ребенка и родителей жены.

В конце июля 2010 года в Японии были приведены в исполнение два смертных приговора. Казни прошли при личном присутствии министра юстиции.

В судебной практике Японии смертная казнь, как правило, применяется в случаях убийства нескольких человек.

Международные правозащитные организации призывают Японию отменить эту меру наказания как негуманную. В год, как правило, приводится в исполнение около десяти приговоров. Приговоренный может ждать казни годами, но узнает о ней только утром в день приведения приговора в исполнение. В настоящее время число приговоренных к смертной казни в Японии составляет около 120 человек.