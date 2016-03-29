Горячие выходные в пригороде Нижнего Тагила: у двух свердловчан полыхали бани, а в поселке Уралец сгорел барак (ФОТО)

В ночь на субботу в поселке Мурзинка сгорели частный дом, баня и надворные постройки. Площадь возгорания 141 квадратный метр. Огонь тушили всю ночь. Помогли пожарным 4 добровольца, которые первые приехали на место происшествия и постарались укротить огонь самостоятельно: подавали воду с помощью мотопомпы Хонда-700.

Утром в воскресенье в поселке Уралец загорелся двухэтажный барак. К счастью, здание было нежилое, поэтому от огня никто не пострадал. Площадь возгорания 80 квадратных метров. Предварительная версия: деревянное ветхое здание загорелось из-за неосторожного обращения с огнем. Виновников устанавливают дознаватели.

Стоит отметить, что этим баракам почти 100 лет. И хотя в 2012 году жилье было признано аварийным, не все жильцы были переселены в новые квартиры. Многие по-прежнему живут в этих лачугах. К слову, бараки в свое время предназначались как временное жилье для старателей.

А вечером того же дня огнеборцы выехали на вызов в коллективный сад «Тагилстрой». На одном из садовых участках загорелся потолок бани. По словам дознавателей, скорее всего, из-за неправильной эксплуатации печи.