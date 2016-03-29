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Горячие выходные в пригороде Нижнего Тагила: у двух свердловчан полыхали бани, а в поселке Уралец сгорел барак (ФОТО)
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Горячие выходные в пригороде Нижнего Тагила: у двух свердловчан полыхали бани, а в поселке Уралец сгорел барак (ФОТО)

29 марта 2016, 17:40ПроисшествияТимофей Данилов
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