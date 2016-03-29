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Недоглядела за семьей педофилов: в Алапаевске полицейскую будут судить за халатность
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Недоглядела за семьей педофилов: в Алапаевске полицейскую будут судить за халатность

29 марта 2016, 12:30ПроисшествияТимофей Данилов
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