Недоглядела за семьей педофилов: в Алапаевске полицейскую будут судить за халатность

С февраля по август 2013 года на контроле инспектора находилась неблагополучная семья в селе Алапаевского района. Однако сотрудница полиции, судя по всему, не замечала, что девочку-подростка долгое время истязали родственники: в течение года её насиловал сначала родной отец, а после к жутким преступлениям подключился и дед.

После продолжительных сексуальных пыток девушке потребовалась помощь психиатра. А изуверам дали 14 и 16 лет «строгача».

За халатность на службе женщина либо выплатит штраф до 120 тысяч рублей, либо отправится за решетку на три месяца. Однако в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области отметили, что следственная проверка была проведена в 2014 году и никаких нарушений в работе полицейской не было выявлено.

И добавили, что до решения суда не стоит делать преждевременных выводов.