Пожарные Нижнего Тагила этой ночью тушили в Зеленом тупике гараж с иномаркой
29 марта 2016, 18:10ПроисшествияДенис Таратонов
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Сегодня в Нижнем Тагиле, около трех часов ночи, на улице Зеленый тупик, в гараже, сгорела иномарка. Причины пожара ещё неизвестны, их пытаются установить дознаватели.
Сюжеты: Нижний Тагил
Звонок о пожаре поступил на пульт дежурному в 2:49 ночи. На борьбу с огнем направили 5 пожарных и две единицы техники. Уже к 3:31 они завершили тушение пожара.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Горел автомобиль Nissan Bluebird. В результате пожара сгорел автомобиль, повреждено имущество и внутренняя обшивка гаража. Причина пожара устанавливается, работают дознаватели рассказали редакции TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.
Это уже второй автомобиль, сгоревший на Красном Камне за этот месяц. В начале марта на улице Розы Люксембург загорелась баня, от чего сильно пострадал стоявший рядом в гараже автомобиль.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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