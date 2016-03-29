Пожарные Нижнего Тагила этой ночью тушили в Зеленом тупике гараж с иномаркой

Звонок о пожаре поступил на пульт дежурному в 2:49 ночи. На борьбу с огнем направили 5 пожарных и две единицы техники. Уже к 3:31 они завершили тушение пожара.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Горел автомобиль Nissan Bluebird. В результате пожара сгорел автомобиль, повреждено имущество и внутренняя обшивка гаража. Причина пожара устанавливается, работают дознаватели рассказали редакции TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Это уже второй автомобиль, сгоревший на Красном Камне за этот месяц. В начале марта на улице Розы Люксембург загорелась баня, от чего сильно пострадал стоявший рядом в гараже автомобиль.