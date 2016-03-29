В Нижнем Тагиле у здания бывшего Гормолзавода КАМАЗ столкнулся с легковушкой (ВИДЕО)
29 марта 2016, 21:25ПроисшествияДенис Таратонов
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Сегодня под конец дня в Нижнем Тагиле произошла авария у здания бывшего Гормолзавода. Очевидец прислал редакции TagilCity.ru видео, на котором видно, что на перекрестке улиц Красноармейская и Аганичева столкнулись «КАМАЗ» и легковой автомобиль.
Сюжеты: Нижний Тагил
ДТП произошло примерно в половине шестого, уже под вечер. Это происшествие затруднило движение автотранспорта на улице Красноармейская, но не вызвало такой огромной пробки, как ДТП на улице Островского.
Редакция TagilCity.ru сообщит подробности, как только они станут известны.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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