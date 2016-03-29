«Вся дорога в крови, лошади пришлось перерезать горло»: в Нижнем Тагиле страшное ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

Я не видела само ДТП, я мимо приезжала, когда уже все случилось. Но лошадь еще дышала рассказывает редакции TagilCity.ru тагильчанка Елена.

Еще один житель Нижнего Тагила Дмитрий сообщил, что травмы от ДТП у животного были слишком тяжелые:

Я проезжал мимо на Газели, сначала подумал, что двух людей сбили: крови с кишками на дороге было много...

По данным очевидцев, на месте работает сразу несколько экипажей ДПС.

На данный момент выясняются все подробности произошедшего. Уже известно, что лошадь сорвалась с привязи, водитель автомобиля допустил наезд на нее. Сам водитель также травмирован рассказал TagilCity.ru начальник отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт.

Очевидец Руслан прислал в редакцию видео, на котором видно, как пострадавшему животному перерезают горло (на видео с 0:36).

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