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«Вся дорога в крови, лошади пришлось перерезать горло»: в Нижнем Тагиле страшное ДТП (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Вся дорога в крови, лошади пришлось перерезать горло»: в Нижнем Тагиле страшное ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

29 марта 2016, 21:10ПроисшествияАлександра Логинова
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