Полицейский в Екатеринбурге бросился под колеса автомобиля в попытке задержать подозреваемого

Накануне в 19:50 в Екатеринбурге проводилась операция по задержанию гражданина, подозреваемого в преступлении, связанным с наркотиками. Во время проведения задержания 21-летний злоумышленник решил скрыться от полицейских на своем личном автомобиле «Нива». Но в это время сотрудник ППС решил грудью перекрыть дорогу молодому человеку и бросился под колеса авто.