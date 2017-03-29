Полицейский в Екатеринбурге бросился под колеса автомобиля в попытке задержать подозреваемого
29 марта 2017, 17:15Происшествия
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В Екатеринбурге во время задержания подозреваемого сотрудник патрульно-постовой службы остановил преступника, бросившись под машину.
Сюжеты: Екатеринбург
Полицейский был травмирован, но госпитализация не потребовалась.
Накануне в 19:50 в Екатеринбурге проводилась операция по задержанию гражданина, подозреваемого в преступлении, связанным с наркотиками. Во время проведения задержания 21-летний злоумышленник решил скрыться от полицейских на своем личном автомобиле «Нива». Но в это время сотрудник ППС решил грудью перекрыть дорогу молодому человеку и бросился под колеса авто.
При этом полицейский получил незначительные телесные повреждения, а преступник был задержан, об этом сообщает Е1.RU.
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