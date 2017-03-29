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Следственный комитет проверит управляющую компанию после травмы 11-летней девочки на детской площадке в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Следственный комитет проверит управляющую компанию после травмы 11-летней девочки на детской площадке в Нижнем Тагиле

29 марта 2017, 13:00Происшествия
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