Следственный комитет проверит управляющую компанию после травмы 11-летней девочки на детской площадке в Нижнем Тагиле

Напомним, TagilCity.ru сообщил: девочка поскользнулась на льду и упала, ударившись о металлическую конструкцию, расположенную на детской площадке одного из дворов в Нижнем Тагиле. В результате удара малолетняя девочка получила травму губы и челюсти.

В ходе организованной доследственной проверки будет проверяться добросовестность исполнения требований по уборке территории управляющей компании, обслуживающей данный дом.

В плане проверки – проведение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, нанесенного здоровью девочки. Также будут опрошены родственники пострадавшей и возможные свидетели инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.