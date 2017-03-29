Следственный комитет проверит управляющую компанию после травмы 11-летней девочки на детской площадке в Нижнем Тагиле
29 марта 2017, 13:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Следственный отдел Дзержинского района Нижнего Тагила начал проверку по факту травмирования 11-летней девочки на игровой площадке.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, TagilCity.ru сообщил: девочка поскользнулась на льду и упала, ударившись о металлическую конструкцию, расположенную на детской площадке одного из дворов в Нижнем Тагиле. В результате удара малолетняя девочка получила травму губы и челюсти.
В ходе организованной доследственной проверки будет проверяться добросовестность исполнения требований по уборке территории управляющей компании, обслуживающей данный дом.
В плане проверки – проведение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, нанесенного здоровью девочки. Также будут опрошены родственники пострадавшей и возможные свидетели инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
© TagilCity.ru
следственный комитетдетиребенокВагонкаДзержинский районтравмаУправляющая компаниядетская площадкагололед
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей