35-летний мужчина умер в больнице Екатеринбурга

35-летний мужчина был госпитализирован 4 января. Пациента подготовили к лапароскопии. 17 января родных Евгения известили, что операция прошла успешно. Однако после операции улучшений не было обнаружено. Мужчина жаловался, что боль только усиливается.

Пациента поначалу готовили к выписке, но 20 января было принято решение о повторной операции. Обнаружилось, что у погибшего разошлись внутренние швы, из-за чего пища поступала в брюшную полость. Все это привело к осложнениям. Евгению подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

После этого врачи провели еще ряд операций. 7 февраля пациент умер. Причиной смерти назвали заражение крови.

Родные и близкие считают, что смерть произошла из-за халатности врачей. Следственный комитет ведет расследование.