Автобус рейса Качканар – Нижний Тагил загорелся на автовокзале Нижней Туры (ВИДЕО)
29 марта, 17:30Происшествия
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Утром 29 марта на автовокзале Нижней Туры вспыхнул рейсовый автобус.
Пожарные в 7:21 получили сообщение о загоревшемся автобусе рейса Качканар – Нижний Тагил. Пожар произошел на остановке во время высадки пассажиров .
Водитель отъехал подальше от людей и попытался самостоятельно ликвидировать пожар огнетушителем. На автовокзал прибыли 2 пожарные машины и потушили огонь.
По информации «Ura.Ru», люди не пострадали. Фактор возгорания определят эксперты.
Видео: «Ura.Ru».
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