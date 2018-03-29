Автобус рейса Качканар – Нижний Тагил загорелся на автовокзале Нижней Туры (ВИДЕО)

Пожарные в 7:21 получили сообщение о загоревшемся автобусе рейса Качканар – Нижний Тагил. Пожар произошел на остановке во время высадки пассажиров .

Водитель отъехал подальше от людей и попытался самостоятельно ликвидировать пожар огнетушителем. На автовокзал прибыли 2 пожарные машины и потушили огонь.

По информации «Ura.Ru», люди не пострадали. Фактор возгорания определят эксперты.