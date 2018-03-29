Гость связал и закрыл в квартире пьяного жителя Нижнего Тагила после застолья

Прохожие, заметив мужчину, вызвали полицейских. Мужчина рассказал, что накануне вечером он пошел в магазин за спиртным и по дороге познакомился с мужчиной, которого привел домой для распития спиртного. Утром гость связал хозяину квартиры руки, взял монитор от компьютера и, закрыв входную дверь на ключ, скрылся.