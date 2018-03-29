Подозрительный пакет: эвакуация прошла в одном из «Сбербанков» Нижнего Тагила

На место происшествия прибыли пожарные, полиция, сотрудники Росгвардии и скорая помощь, пишет ИА Все новости. По словам начальника службы пожаротушения 9 отряда ФПС Алексея Шульги, из помещения «Сбербанка» эвакуировали всех работников и посетителей. Также свои квартиры покинули жильцы подъезда, где находится отделение банка. Саперы проверили подозрительный пакет, в нем оказалась коробка с обувью.