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Подозрительный пакет: эвакуация прошла в одном из «Сбербанков» Нижнего Тагила
Сюжеты:
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Подозрительный пакет: эвакуация прошла в одном из «Сбербанков» Нижнего Тагила

30 марта, 00:55Происшествия
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