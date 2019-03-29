В Первоуральске два ребенка сбежали из садика

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Двое шестилетних детей ушли с прогулки из садика в Первоуральске, сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на собственный источник.
Воспитатели не заметили, что дети ушли с прогулки. Пропажу обнаружили при пересчете детей после возвращения с улицы.
Беглецов нашли в километре от дошкольного учреждения, на набережной пруда.
В связи с инцидентом начата проверка, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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