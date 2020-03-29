На Урале два рыбака провалились под лед

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27 марта, в Свердловской области два рыбака провалились под лед, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Инцидент произошел в районе села Тагильцы на реке Тавде. Пострадавшие были спасены. У обоих диагностировано переохлаждение. Они доставлены в больницу.
Спасатели проводят рейды по водоемам и заставляют рыбаков покидать хрупкий лед. Особенное внимание уделяется Белоярскому и Среднеуральскому водохранилищу, где сохраняет ледовый покров, несмотря на наличие открытых участков.
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