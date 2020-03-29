В деревне под Каменском-Уральским женщина в ходе ссоры ударила 17-летнего сына ножом
Сегодня, 20:27ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В ночь на 29 марта в деревне Кремлевка под Каменском-Уральским местная жительница поссорилась со своим 17-летним сыном. В ходе конфликта женщина ударила подростка ножом в живот, пишет портал KU66.
В тяжелом состоянии молодой человек госпитализирован в больницу. Как сообщил глава следственного отдела СКР по Каменску-Уральскому Андрей Первушин, инцидент произошел в присутствии сожителя подозреваемой. Свою вину женщина признала. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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