В деревне под Каменском-Уральским женщина в ходе ссоры ударила 17-летнего сына ножом

В тяжелом состоянии молодой человек госпитализирован в больницу. Как сообщил глава следственного отдела СКР по Каменску-Уральскому Андрей Первушин, инцидент произошел в присутствии сожителя подозреваемой. Свою вину женщина признала. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.