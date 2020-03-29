В Краснотурьинске два человека погибли после столкновения «Москвича» со столбом
Сегодня, 19:52ПроисшествияФото: ГИБДД Краснотурньинска
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28 марта около 11 вечера в Краснотурьинске произошла авария, в которой погибли два человека, сообщает издание «Вечерний Карпинск».
По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Москвич-2141» не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Мужчина и его пассажирка погибли на месте. Личность женщины пока не установлена.
В ГИБДД сообщили, что погибший не имел водительских прав. По факту ДТП ведется проверка.
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