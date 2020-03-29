В Нижнем Тагиле из-за пожара в многоэтажке были эвакуированы шесть человек
Сегодня, 18:49ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
28 марта в Нижнем Тагиле в девятиэтажном доме на улице Пихтовая произошел пожар. На шестом этаже в общем коридоре загорелось личное имущество жильцов, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Площадь возгорания составила четыре квадратных метра, также огонь повредил входную дверь одной из квартир. В целях безопасности по лестничным маршам были эвакуированы шесть человек, из них двое детей.
Пожар тушили восемь спасателей на трех единицах спецтехники. Возгорание было ликвидировано в течение двух минут.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей