В США из-за коронавирусной инфекции скончался младенец

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В Чикаго из-за коронавируса скончался ребенок, которому не исполнилось года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на департамент здравоохранения штата Иллинойс в США.
Сюжеты: Коронавирус
По словам представителей ведомства, это первый подобный случай на территории страны.
По последним данным, в США количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составляет больше 120 тысяч человек, из них больше двух тысяч скончались.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 1264 случаев заражения, 24 из них в Свердловской области.
Карта распространения коронавируса в России
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