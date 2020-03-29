В США из-за коронавирусной инфекции скончался младенец

По словам представителей ведомства, это первый подобный случай на территории страны.

По последним данным, в США количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составляет больше 120 тысяч человек, из них больше двух тысяч скончались.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 1264 случаев заражения, 24 из них в Свердловской области.