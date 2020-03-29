Завели уголовное дело: петербуржец сбежал из-под карантина из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает 32-летнего мужчину, который сбежал из обсервационного медучреждения, куда он был помещен на карантин после возвращения из-за границы. Он был помещен туда принудительно, но накануне вечером покинул пансионат «Заря» в поселке Репино Курортного района.

По данному факту были направлены материалы в полицию, где возбудили уголовное дело по статьям 30 и 236 УК РФ. После задержания сбежавшего пациента будет установлено, с кем он контактировал и кому мог представлять потенциальную угрозу для здоровья.

Отметим, что если сбежавший заразит кого-то и в результате заболевания человек скончается, то ему может грозить до пяти лет лишения свободы. На данный момент поместить принудительно на карантин могут всех, с кем мужчина встречался после побега.

Всего, в России, на данный момент зарегистрировано 1264 случая заболевания коронавирусом, из них 24 подтверждены в Свердловской области.