Автобус с пассажирами перевернулся на свердловской трассе из-за выбежавшей собаки

Происшествие случилось 28 марта в 20.41 на трассе между Ревдой и селом Мариинск. Почти завершив свой маршрут, водитель увидел, как собака выбежала из частного сектора на проезжую часть. Он резко нажал на тормоз. В результате автобус врезался в забор и завалился на левый бок. На момент происшествия в салоне находились семь пассажиров, пишет ИА «Уральский меридиан».
Водитель рассказал инспекторам ДПС, что двигался со скоростью около 40 километров в час. В ГИБДД проводят проверку по факту происшествия. По информации полицейских, в инциденте никто не пострадал.
Напомним, 28 марта в лобовое ДТП попал автобус с 26 детьми. Они ехали в аэропорт «Кольцово», но под Ирбитом произошла авария с автомобилем ВАЗ. В результате пассажир и управлявший легковым авто мужчина были госпитализированы. В автобусе никто не пострадал. Детям выделили другой транспорт и они продолжили свой путь.