Автобус с пассажирами перевернулся на свердловской трассе из-за выбежавшей собаки

Автобус с пассажирами перевернулся на свердловской трассе из-за выбежавшей собаки

Сегодня, 14:19ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
На трассе под Ревдой перевернулся автобус с пассажирами. Водитель пытался избежать наезда на собаку, выскочившей на проезжую часть.

Происшествие случилось 28 марта в 20.41 на трассе между Ревдой и селом Мариинск. Почти завершив свой маршрут, водитель увидел, как собака выбежала из частного сектора на проезжую часть. Он резко нажал на тормоз. В результате автобус врезался в забор и завалился на левый бок. На момент происшествия в салоне находились семь пассажиров, пишет ИА «Уральский меридиан».

Водитель рассказал инспекторам ДПС, что двигался со скоростью около 40 километров в час. В ГИБДД проводят проверку по факту происшествия. По информации полицейских, в инциденте никто не пострадал.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Напомним, 28 марта в лобовое ДТП попал автобус с 26 детьми. Они ехали в аэропорт «Кольцово», но под Ирбитом произошла авария с автомобилем ВАЗ. В результате пассажир и управлявший легковым авто мужчина были госпитализированы. В автобусе никто не пострадал. Детям выделили другой транспорт и они продолжили свой путь.

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