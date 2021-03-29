Автобус с пассажирами перевернулся на свердловской трассе из-за выбежавшей собаки

Происшествие случилось 28 марта в 20.41 на трассе между Ревдой и селом Мариинск. Почти завершив свой маршрут, водитель увидел, как собака выбежала из частного сектора на проезжую часть. Он резко нажал на тормоз. В результате автобус врезался в забор и завалился на левый бок. На момент происшествия в салоне находились семь пассажиров, пишет ИА «Уральский меридиан».