Двое свердловчан погибли при пожаре в нерасселенном аварийном доме в Верхней Туре

Происшествие случилось 28 марта. Загорелась квартира на первом этаже многоквартирного дома на улице Лесная в Верхней Туре. В результате два человека скончались. Погибшими оказались мужчина 1978 года рождения и женщина 1984 года рождения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
На момент инцидента, в доме были заселены три из восьми квартир. Жителей остальных помещений уже переселили в другие дома.
Площадь возгорания составила 240 квадратных метров. Предварительной причиной названо неосторожное обращение с огнем.
Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. В частности, сотрудники выяснят соблюдалось ли жилищное законодательство и почему дом не был расселен, хотя был признан аварийным.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, 28 марта в Нижнем Тагила загорелась квартира на улице Газетная, 25. Пожар случился на последнем этаже пятиэтажного дома.