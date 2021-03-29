Из-за взрыва в жилом доме пострадал житель Екатеринбурга

В результате происшествия 31-летний мужчина был госпитализирован в ГБ № 40. У него диагностированы ожоги 45% тела. Пожарные выносили его голым, он успел скинуть с себя одежду, рассказала E1 старшая по дому.
Ранее сообщалось, что в квартире взорвался газ, однако эта информация не соответствует действительности. Полицейские рассказали, что предварительной причиной считается взрыв паров бензина из пятилитровой канистры.
Сообщается, что мужчина нигде не работал. Один из соседей подозревает его в производстве наркотиков, но старшая по дому так не считает. Женщина сообщила, что владелец жилища не пьет и не курит.
Напомним, 28 марта ошибочно сообщалось о взрыве газа в доме на улице Орловской, 52 в Екатеринбурге.