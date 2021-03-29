На сбой «Сбербанк Онлайн» пожаловались жители Свердловской области

Почти пять тысяч человек сообщили об ошибке входа в интернет-банк, по данным Downdetector. Сбой произошел у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных областных центров.
Большинство не смогли войти вообще, часть пожаловались на сбой при переводе денежных средств.
В пресс-службе банка сообщили, что сбой продлился лишь несколько минут, после чего работа системы была восстановлена.
Напомним, 19 марта произошел сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook. Не функционировали как мобильные приложения, так и веб-версии социальных сетей.