СКР проверит колонию Каменска-Уральского после бунта заключенных

СКР проверит колонию Каменска-Уральского после бунта заключенных
Сегодня, 17:04ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Следственный комитет проводит проверку по факту нанесения себе повреждений заключенными ИК-47 в Каменске-Уральском.

Предварительно установлены пять случаев нанесения поверхностных повреждений осужденными, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Ведется опрос свидетелей. Проверяются должностные инструкции руководящего состава колонии, а также сведения об оказании пострадавшим медицинской помощи.

Напомним, 29 в СМИ начала появляться информация от родственников заключенных в ИК-47 о массовом вскрытии вен осужденными. В пресс-службе ГУФСИН сообщили, что это были легкие порезы.

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