Свердловской фирме грозит уголовная ответственность за порчу деревьев

По материалам прокуроров возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, в крупном размере). Санкции данной статьи предусматривают в том числе штраф от одного до трех миллионов рублей или до семи лет лишения свободы.