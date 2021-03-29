Сын нашел зажигалку: мать-одиночка рискует потерять троих детей после пожара

Сын нашел зажигалку: мать-одиночка рискует потерять троих детей после пожара
Сегодня, 18:39ПроисшествияФото: pixabay
Местная жительница Екатеринбурга опасается, что может лишиться троих детей после пожара, который произошел в ее квартире в середине марта по вине младшего сына.

Инцидент случился на улице Академика Бардина, 49 в двухкомнатной квартире. Причиной пожара стало то, что шестилетний мальчик нашел зажигалку и поджег матрас. В этот момент матери дома не было. В результате произошедшего никто не пострадал, но двух детей поместили в больницу. После этого на семью обратили внимание органы опеки.

В результате женщине поставили условия: до возвращения сыновей из больницы необходимо устранить последствия пожара, устроиться на работу и отказаться от алкоголизма.

Теперь восстановить квартиру екатеринбурженке помогают одноклассники ее детей, а также их родители, сообщает Е1.

Однако в службе опеки отметили, что цель забрать из семьи детей не преследуется. По словам начальницы управления соцполитики по Ленинскому району Надежды Мусальниковой, сотрудники службы поддерживают диалог с многодетной мамой и помогают ей сохранить детей в семье.

Напомним, 3 марта шестилетняя девочка из Екатеринбурга баловалась с зажигалкой и травмировала грудную клетку.

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Екатеринбург
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