«Убил сына на глазах у матери»: подробности смерти мужчины в подъезде в Екатеринбурге

«Убил сына на глазах у матери»: подробности смерти мужчины в подъезде в Екатеринбурге

Сегодня, 16:29ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Стали известны подробности поножовщины в подъезде микрорайона Уралмаш в Екатеринбурге. Местный житель подозревается в убийстве своего 30-летнего сына, который работал гимнастом в цирке. Предполагается, что основной причиной конфликта является недовольство мужчины деятельностью сына.

Инцидент произошел 27 марта, в подъезде дома на улице Победы, 6. Причиной убийства стал конфликт между родственниками, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

В процессе ссоры отец нанес сыну девять ударов кухонным ножом. Все происходило на глазах матери, которая вызвала скорую медицинскую помощь, но было уже поздно.

Перед задержанием полицейские спросили отца, почему он не вызвал врачей, тот ответил, что «у сына есть свой телефон, пусть он и вызывает». Павел несколько минут истекал кровью у лестницы,отметил источник.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

По словам обвиняемого, у него не было умысла убивать сына, так как происходящее являлось самообороной.

Напомним, соседка по подъезду, в котором произошло убийство, рассказала, что из квартиры часто доносились крики. По ее словам, в последний год семья конфликтовала по вечерам.

Сюжеты:
Екатеринбург
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