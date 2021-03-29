Уральская модель выпрыгнула из самолета вслед за Тимати на шоу «Холостяк» на ТНТ

Напомним, 22 марта сообщалось, как Тимати пригласил на шоу «Холостяк» на ТНТ модель и телеведущую Дарью Погодаеву из Екатеринбурга. По ее словам, Тимати самодостаточный мужчина, который знает, чего он хочет. Дарья отметила, что ее не смущает то, что у него есть дети.