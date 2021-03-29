В ГУ ФСИН прокомментировали бунт в свердловской колонии

В ГУ ФСИН прокомментировали бунт в свердловской колонии

Сегодня, 09:40ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
После неоднократных сообщений в СМИ о массовых беспорядках в ИК-47, в ГУ ФСИН прокомментировали бунт в свердловской колонии. По информации пресс-службы, сейчас ситуация в учреждении стабильная.

К данному моменту известно, что несколько заключенных в ИК-47 в Каменске-Уральском нанесли себе лезвиями легкие порезы. Как сообщает глава пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко, в целом ситуация в колонии строгого режима стабильная и управляемая.

Информация распространяется осужденными через близких в СМИ для реализации своих демонстративно-шантажных замыслов. 28 марта восемь осужденных нанесли себе легкие царапины одноразовыми бритвенными станками с целью демонстративно-шантажных действий. Всем им быстро была оказана медицинская помощь,прокомментировали в ведомстве.

Сейчас в исправительном учреждении работает руководство областного ГУ ФСИН.

Напомним, сообщения о волнениях среди заключенных поступили 28 марта от родных, которые заявили, что осужденные протестуют против насилия со стороны активистов и вскрывают себе вены.

Свердловская областьколонияГУФСИНИК
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