Жители Нижнего Тагила испугались внезапного воя сирен

В редакцию начали поступать обеспокоенный сообщения жителей о вое сирен.
На Тагилстрое воют. Вроде никаких предупреждений не было, говорит читательница.
Подобная информация поступала из всех районов города. Редакция TagilCity.ru обратилась за разъяснениями в ЕДДС.
Сирены были запущены из центра оповещений в Екатеринбурге. Опасаться нечего, это плановая внезапная проверка, рассказали изданию в диспетчерской службе.
Напомним, 3 марта в Нижнем Тагиле проводилась проверка систем оповещения. В 10.40 были включены сирены на три минуты. Мероприятие проводилось во всех муниципальных образованиях Свердловской области.