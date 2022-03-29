Пенсионерка выпала из окна центра социального обслуживания в Волчанске

Пенсионерка выпала из окна центра социального обслуживания в Волчанске
Пенсионерка выпала из окна центра социального обслуживания в Волчанске
Сегодня, 18:58ПроисшествияФото: pixabay.com
В результате падения из окна учреждения в Волчанске пенсионерка погибла; возбуждено уголовное дело о халатности.

ЧП произошло 27 апреля 2021 года в Комплексном центре социального обслуживания населения в Волчанске. Пожилая женщина выпала из окна учреждения и через некоторое время скончалась.

Прокуратура Карпинска провела по данному факту проверку.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, сотрудники социального учреждения скрыли факт падения пенсионерки из окна. Медикам «скорой» они заявили, что женщина упала со стула.

В результате пострадавшей не была оказана надлежащая медицинская помощь. Она умерла.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц учреждения.

Было заведено уголовное дело о халатности.

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