Попутчик погиб в ДТП на встречной полосе под Нижним Тагилом

Попутчик погиб в ДТП на встречной полосе под Нижним Тагилом
Попутчик погиб в ДТП на встречной полосе под Нижним Тагилом
Сегодня, 13:44ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Утром на трассе «Екатеринбург  — Нижний Тагил —  Серов» произошло ДТП, в котором погиб один человек. Еще один пострадавший доставлен в Демидовскую больницу.

29-летний мужчина управлял Nissan Almera. Он ехал со стороны Серова в сторону Екатеринбурга. В какой-то момент водитель не справился с управлением и допустил занос автомобиля. Его выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota Mark.

В результате скончался 57-летний мужчина, пассажир Nassan. Еще один пассажир госпитализирован с переломом ребер. Пассажирка Toyota 66-летняя женщина после осмотра медиков отпущена.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Водитель Nissan рассказал, что ехал в Екатеринбург из Серова с семьей. Погибший был их попутчиком. Водитель Toyota вез родственницу в Североуральск.

Полицейские и следователи осмотрели место происшествия и установили личность погибшего. Также проведен опрос участников ДТП и очевидцы. Водители на момент аварии были оба трезвы. На данный момент проводится проверка для выяснения причин столкновения, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

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Нижний Тагил
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