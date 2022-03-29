Попутчик погиб в ДТП на встречной полосе под Нижним Тагилом

29-летний мужчина управлял Nissan Almera. Он ехал со стороны Серова в сторону Екатеринбурга. В какой-то момент водитель не справился с управлением и допустил занос автомобиля. Его выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota Mark.
В результате скончался 57-летний мужчина, пассажир Nassan. Еще один пассажир госпитализирован с переломом ребер. Пассажирка Toyota 66-летняя женщина после осмотра медиков отпущена.
Водитель Nissan рассказал, что ехал в Екатеринбург из Серова с семьей. Погибший был их попутчиком. Водитель Toyota вез родственницу в Североуральск.
Полицейские и следователи осмотрели место происшествия и установили личность погибшего. Также проведен опрос участников ДТП и очевидцы. Водители на момент аварии были оба трезвы. На данный момент проводится проверка для выяснения причин столкновения, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.