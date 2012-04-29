Сегодня ночью произошел пожар в центре города (ФОТО)
29 апреля 2012, 16:01Происшествия
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В ночь с 28 на 29 апреля горело здание по адресу проспект Ленина, 4-А. Ранее это был ресторан «На Александровской» и не так давно - в начале апреля - у него горела вывеска.
Прошлое возгорание возникло в результате короткого замыкания, а что было причиной сегодняшнего происшествия - еще предстоит выяснить специалистам. Очевидцы сообщают, что пожар начался в районе 2 часов ночи. Пожар перекинулся на крышу здания, но начался внутри него. В итоге полностью сгорела крыша, а здание не пострадало. В центре города было затруднено движение из-за работы пожарных, тротуар у места происшествия завален обгоревшими перекрытиями.
Фото с сайта ИА «Все новости» и пользователя stivenking.
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