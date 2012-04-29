Сегодня ночью произошел пожар в центре города (ФОТО)

Прошлое возгорание возникло в результате короткого замыкания, а что было причиной сегодняшнего происшествия - еще предстоит выяснить специалистам. Очевидцы сообщают, что пожар начался в районе 2 часов ночи. Пожар перекинулся на крышу здания, но начался внутри него. В итоге полностью сгорела крыша, а здание не пострадало. В центре города было затруднено движение из-за работы пожарных, тротуар у места происшествия завален обгоревшими перекрытиями.