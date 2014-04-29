Погром на тагильском кладбище устроил 35-летний бомж. Из дома его выгнали за избиение матери (ФОТО)

В преддверии дня повиновения усопших преступление вызвало широкий общественный резонанс, раскрытие его взял под личный контроль начальник ММУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении циничного преступления. Им оказался 35-летний житель поселка Рудника им. 3 Интернационала. В настоящее время он не имеет определенного места жительства, ночуя в подвалах и подъездах. В свое время старший брат выгнал его из дома за избиение матери. Оперативники задержали его рано утром 29 апреля на выходе из подвала, где тот провел ночь, и доставили в отдел полиции.

По словам начальника отдела полиции № 19 подполковника Андрея Белькова, подозреваемый признался в совершенном преступлении и согласился показать на месте свои преступные действия. Подполковник Бельков отметил, что в прошлом году этот мужчина уже задерживался сотрудниками полиции за аналогичное преступление. Уголовное дело было направлено в суд. В ходе рассмотрения уголовного дела возникли сомнения по поводу вменяемости обвиняемого, и суд назначил судебно-психиатрическую экспертизу, приостановив уголовное дело до получения ее результатов.

Задержанный признался сотрудникам полиции, что в Пасху пришел проведать могилу отца. Обойдя ближайшие захоронения, пригубил водки, оставленной родными усопших. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, почувствовал обиду за неудавшуюся жизнь и стал вымещать ее, ломая попадавшиеся по дороге надгробия. Установлено, что из 14 разрушенных надгробий из мрамора, мраморной крошки и гранита, 7 памятников оказались полностью разбиты, остальные получили частичные повреждения.

В настоящее время в отделе полиции № 19 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения), подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.