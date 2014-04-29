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Погром на тагильском кладбище устроил 35-летний бомж. Из дома его выгнали за избиение матери (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Погром на тагильском кладбище устроил 35-летний бомж. Из дома его выгнали за избиение матери (ФОТО)

29 апреля 2014, 13:22ПроисшествияЕвгения
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